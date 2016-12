Dormire meglio è possibile, basta cominciare a lavorare alle dieci

15:06 - Migliorare la qualità del sonno è possibile cominciando a lavorare verso metà mattina. Potrebbe essere ideale cominciare il proprio turno alle dieci. A dirlo sono gli scienziati della University of Pennsylvania Perelman School of Medicine che hanno pubblicato i risultati dei loro studi su Sleep.

Nel sonno la quantità è qualità - Gli esperti hanno analizzato i dati circa 125mila adulti sul sonno e le abitudini lavorative, registrate nelle indagini sull'uso del tempo in America condotte tra il 2003 e il 2011. dai dati è emersa un'associazione tra l'inizio del lavoro o della scuola la mattina presto e un minor tempo trascorso dormendo. I risultati mostrano che prima ci si sveglia e meno si dorme.



In particolare, chi comincia a lavorare alle 6 dorme circa sei ore, chi comincia tra le 9 e le 10, invece, dorme circa sette ore e mezzo. Dunque, con quest'ultimo orario, si rientra nella categoria del “sonno ideale” in base ai canoni della American Academy of Sleep Medicine. L'accademia raccomanda, infatti, agli adulti di dormire tra le sette e le nove ore a notte sebbene un recente report dei Centers for Disease Control abbia mostrato che un terzo dei lavoratori si riposa solo per sei ore.