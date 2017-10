Donazioni di organi, due giorni di sensibilizzazione in 1.500 piazze

Nel 2017 i trapianti di organi in Italia sono aumentati del 15% rispetto al 2016, ma 9mila pazienti sono ancora in lista d'attesa. E' quanto riferisce Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), che il 30 settembre e il 1° ottobre sarà presente con volontari in 1.500 piazze italiane. L'obiettivo dell'iniziativa "Un Anthurium per l'informazione" è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della donazione. "I donatori sono un dono speciale", recita lo slogan dell'edizione 2017.