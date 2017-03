Dna del lievito del pane, a un passo dalla creazione del primo genoma sintetico

Gli scienziati sono a un passo dalla realizzazione del primo genoma sintetico , progettato in base a un modello esistente in natura e con "ingredienti" naturali assemblati con uno speciale software. Nove articoli su Science , infatti, annunciano la costruzione di altri 5 cromosomi sintetici del lievito del pane ( Saccharomyces cerevisiae ), che si aggiungono a quello ottenuto nel 2014. Insieme formano oltre un terzo dei 16 cromosomi del Dna del lievito.

Il lievito del pane conferma così la sua importanza nella storia della genetica: nel 1996, infatti, è stato il primo organismo con le cellule dotate di nucleo (eucariota) di cui è stata ottenuta la mappa del Dna.



Dai biocarburanti agli antibiotici - Ora il progetto intende costruire la versione sintetica degli altri dieci cromosomi del lievito e ottenere il primo genoma sintetico. Sarà un altro traguardo importante nella strada aperta nel 2010 dalla prima cellula sintetica ottenuta dall'americano Craig Venter. Il lievito sintetico potrebbe essere utilizzato, infatti, in molti campi: in futuro i suoi cromosomi sintetici potranno essere modificati per avere biocarburanti più rispettosi dell'ambiente e antibiotici di nuova generazione.



Dei nove articoli pubblicati su Science, sette si devono al progetto internazionale Genoma Sintetico del Lievito, indicato con la sigla Sc2.0, lo stesso che aveva ottenuto il primo cromosoma.