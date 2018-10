Dislessia 2.0, al via lo screening digitale gratuito

In occasione della European Dyslexia Awareness Week 2018, al via Dislessia 2.0, prima piattaforma in Italia che mette a disposizione di famiglie, docenti, studenti e pediatri strumenti digitali innovativi per lo screening gratuito delle difficoltà di lettura e la mappatura delle 5.000 scuole già certificate "Amiche della Dislessia".Si tratta di un unico portale con tre importanti funzionalità: si potranno effettuare prove di lettura dai sette anni in su e la piattaforma, poi, indirizzerà chi presenta profili a rischio a strutture competenti per una diagnosi più approfondita. Infine, lo screening online, che permetterà di ridurre il ricorso da parte delle famiglie a specialisti del settore, se non in caso di effettivo bisogno.