Disfunzione erettile, ne soffrono tra i 3 e i 5 milioni di italiani: è boom di acquisto di farmaci contraffati

Sono tra i 3 e 5 milioni gli italiani che soffrono di disfunzione erettile. Considerato che secondo i dati Istat sono circa 30 milioni gli uomini in Italia, questo significa che circa il 17% della popolazione maschile soffre di questo disturbo . Inoltre la maggior parte degli uomini ha utilizzato almeno una volta pillole per contrastarlo. Ne è derivato un boom dell'acquisto online di farmaci contraffatti . A lanciare l'allarme è Sergio Leoni, responsabile del reparto di urologia del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia: "Per molti uomini rivolgersi ai medici per i problemi di disfunzione erettile è ancora oggi un tabù". Lo specialista consiglia inoltre una nuova terapia per combattere il disturbo.

Leoni consiglia come soluzione per contrastare il disturbo la "terapia a onde d'urto", nata in Israele per trattare i calcoli renali. "Questa nuova tipologia d'intervento contro la disfunzione erettile garantisce ottimi risultati, soprattutto perché non presenta effetti collaterali e perché è mirata a risultati duraturi nel tempo", aggiunge il medico.



"Recenti studi hanno dimostrato come il 70% dei pazienti sottoposti al trattamento abbiano avuto netti miglioramenti della funzione erettile". Uno dei principali aspetti positivi di questa moderna terapia é la durata dei risultati: le "pillole dell'amore" funzionano per un limitato periodo dalla loro assunzione. "Le onde d'urto, invece, sono una terapia riabilitativa e i benefici durano dai 6 ai 12 mesi nella maggior parte dei casi. Non necessitando di anestesia, è poco invasiva. Il trattamento dura sei settimane, con 1-2 applicazioni settimanali a seconda dei casi", conclude il medico.