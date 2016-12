8 maggio 2015 Dilaga in Italia la "sindrome da spogliatoio": boom richieste allungamento pene La Società di chirurgia genitale parla di una domanda cresciuta del 20%. E si è anche abbassata l'età media Tweet google 0 Invia ad un amico

19:59 - Il rapporto che gli uomini hanno coi propri genitali sta diventando sempre più problematico. Ad avvalorare questa affermazione sono gli stessi chirurghi che "denunciano" una esplosione nelle domande di allungamento o ingrandimento del pene. Un intervento che nel 2014 ha registrato un +20%. E sorprende l'età dei potenziali pazienti: giovani fra i 18 e i 35 anni, con una preparazione culturale medio-alta e di estrazione sociale varia.

Migliorare un rapporto in crisi, superare le difficoltà collegate a una malattia o aumentare la propria autostima intaccata dall'ormai nota "sindrome da spogliatoio" sono tra le ragioni che spingono gli uomini a rivolgersi al chirurgo per chiedere l'allungamento del pene.



Ad inquadrare il fenomeno è Giovanni Alei, direttore del Centro di chirurgia genitale maschile del Policlinico Umberto I di Roma e presidente della Società Italiana di Chirurgia Genitale Maschile (Sicgem) in occasione dell'incontro "Salute sessuale maschile: La nuova chirurgia mininvasiva e correttiva".



Le tecnice utilizzate - Per quanto riguarda l'allungamento, nel Centro dell'Umberto I, spiega Alei, "viene adottata la metodica che prevede l'inserimento di un distanziatore in silicone fra pube e base del pene, che ben si adatta alle caratteristiche anatomiche del paziente. Per l'ingrandimento, il problema riscontrato nelle tecniche tradizionali è legato al grasso utilizzato. I pazienti in questo caso avvertono la sensazione di avere una sorta di strato di gommapiuma, tra la cute e i corpi cavernosi. Al Policlinico si è cominciato ad usare invece il derma umano e suino liofilizzati ottenendo ottimi risultati".



Un aumento del 25-30% - Le tecniche più attuali, conclude l'esperto, "consentono aumenti di dimensione intorno al 25-30%, restituendo sicurezza per intraprendere una vita di relazione normale". Ad oggi, rileva Alei, "abbiamo operato più di 500 pazienti per allungamento o ingrandimento del pene".



Il bisturi non solo per "estetica" - Ma gli interventi effettuati sono anche di altri tipi: si interviene con la chirurgia, ad esempio, anche per gli incurvamenti del pene congeniti o acquisiti o per il varicocele, una delle patologie genitali maschili più note e la prima causa di infertilità per gli uomini italiani. Il problema però, conclude lo specialista, "è che solo da pochi anni le patologie e i disturbi legati all'apparato riproduttivo maschile godono della giusta attenzione da parte dell'opinione pubblica e degli stessi pazienti. Forse - conclude - a causa di eccessivo pudore o scarsa informazione, gli uomini anche in età matura trascurano questa parte del corpo". Una barriera, è il monito degli esperti, che va superata.