Diabete, gli esperti: mangiare poco durante le Feste, ma nessuna "lista nera" dei cibi

Mangiare sempre alla stessa ora, preparare e portare qualcosa di sano se si è invitati a una festa, non saltare i pasti in preparazione di un banchetto. Sono solo alcuni dei consigli che i Centers for disease control (Cdc) americani hanno rivolto alle persone diabetiche, in modo da superare "indenni" le Feste natalizie con tutto il loro carico di bontà culinarie. Gli esperti precisano comunque che nessun cibo è sulla "lista nera" : si possono scegliere piatti che piacciono e non si mangiano nel resto dell'anno. "Meglio però assaporarli piano e poco per volta".

Prepararsi per tempo - Il primo suggerimento è quello di "prepararsi per tempo". Bisogna cercare di mangiare all'ora in cui si è soliti farlo, in modo da tenere stabile il livello di zuccheri nel sangue, e consumare un piccolo snack all'ora abitudinaria dei pasti se il pranzo o la cena a cui si è invitati verranno serviti più tardi del consueto.



Scegliere il cibo più sano - L'altro consiglio è di compiere le scelte "più sane" quando ci si trova di fronte a diversi cibi deliziosi: quindi farsi un piccolo piatto con le cose che piacciono di più dal tavolo del buffet, partire con le verdure per smussare l'appetito, mangiare lentamente ed evitare o limitare l'alcol.



Attività fisica e sonno - Gli esperti raccomandano inoltre di fare attività fisica costante, magari anche "passeggiando dopo i pasti con gli amici e la famiglia". Infine, anche se si fanno le ore piccole, è importante cercare di dormire almeno 7-8 ore per notte. "Quando si dorme meno - sottolineano i Cdc - si tende infatti a mangiare di più, in particolare cibi ricchi di grassi e zuccheri".