Denti bianchi e sani, il binomio non è scontato

Macchie da vino, da caffè, da tè - Molti alimenti, è risaputo, causano macchie esteticamente poco gradevoli sui nostri denti: vino rosso, tè, caffè, lasciano le loro tracce sul nostro sorriso e possono toglierci il bianco brillante che tanto ci piace. Ma, come rivela uno studio condotto da Mark Wolff dell'Università di New York, le macchie e il colorito giallastro non rendono i denti meno sani.



Un sorriso perfetto, si legge su un articolo sulla sezione Salute della Bbc online, può nascondere infezioni alle gengive o carie, mentre possono essere perfetti denti gialli o macchiati. Addirittura, c'è un tipo di macchia che, secondo alcuni ricercatori, avrebbe per i denti una funzione protettiva.



Macchie... protettive - Si tratta del bordo scuro che si vede a volte tra i denti e la linea delle gengive. Nota come "macchia nera", ha l'apparenza di una serie di puntini scuri. Le ultime ricerche dicono che si tratta di un tipo speciale di placca dentale composta di calcio, fosfato, batteri vari e una forma particolare di ferro o rame, che crea il colore nero. Sembra che i microbi contenuti in questo materiale sarebbero in qualche modo protettivi. Naturalmente in alcuni casi la decolorazione dei denti può essere il segno di disturbi ai denti, ma non è sempre questo il caso.



Gli esperti raccomandano inoltre di fare molta attenzione ai dentifrici, ai gel, ai trattamenti, molto diffusi, per sbiancare i denti. Parecchi contengono sostanze abrasive per togliere le macchie e vicini alla candeggina. Alcuni hanno sostanze che sovrappone al colore del dente una tinta artificiale che lo rende bianco. Senza contare che il colore bianco dei denti sopravvive solamente fino a quando non si ingeriscono i cibi responsabili delle macchie.