Decreto fiscale, la cannabis per la terapia del dolore a carico del Sistema sanitario nazionale

Negli emendamenti proposti viene poi stabilito lo sviluppo di nuove preparazioni a base di cannabis per la distribuzione nelle farmacie, dietro ricetta medica non ripetibile.



"La norma sulla produzione e trasformazione della cannabis ad uso medico trasforma in legge il percorso intrapreso dai ministeri della Salute e della Difesa per garantire la disponibilità in Italia della sostanza ad uso terapeutico già prodotta a Firenze dallo stabilimento chimico-farmaceutico militare", ha spiegato il senatore dem Silvio Lai, relatore del provvedimento di conversione del dl fiscale. "Questa misura non incide sul bilancio del fondo sanitario nazionale, in quanto il costo complessivo di 2 milioni 300mila euro viene a carico dei fondi di riserva del Mef".