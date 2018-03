Declino Cognitivo Lieve, prevenire è meglio che curare

I campanelli d'allarmeE' normale che, con il passare degli anni, le cellule del cervello invecchino. Non è normale che si perdano le funzioni cognitive come, ad esempio, la memoria, il linguaggio, l'attenzione e la capacità di elaborazione dei concetti. Si parla di declino cognitivo quando una o più di queste funzioni si deteriorano, anche senza compromettere in modo consistente le normali attività della vita quotidiana. Colpisce generalmente dai 60 anni in poi con un’incidenza che può raggiungere il 25,2% nella fascia di età 80-84.

Come riconoscerlo? Una diagnosi precoce è fondamentale per contrastare il decorso della condizione di rischio. Per cui attenzione ai campanelli d'allarme, in particolare, alla memoria: se ci si dimentica, ad esempio, di eventi recenti e si ricordano, al contrario, quelli avvenuti in tempi passati. A chiarirlo è Stefano Cappa, Presidente della SINdem, Associazione autonoma aderente alla SIN (Società Italiana di Neurologia) per le demenze: "Ci sono dei segnali che non devono preoccupare, ma destare attenzione. La perdita di memoria è uno di questi e va distinto dalle normali dimenticanze dettate da stress o stanchezza. Sicuramente la ripetitività degli episodi e la progressione del disturbo, che vanno a incidere sulla gestione delle attività quotidiane, sono il sintomo più rilevante. A quel punto è importante fare una diagnosi".