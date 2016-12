Dalla birra alle merendine, ecco quanto bisogna correre per smaltire i peccati di gola

Mangiare una merendina non farà poi così male alla linea. Chissà quante volte abbiamo ripetuto questa frase, convinti di riuscire a "gestire" al meglio gli eccessi rappresentati dai peccati di gola. Per smaltire le calorie ingerite bevendo una bottiglia di birra dovremmo però correre per 2,88 chilometri, che salgono a 10,47 se vogliamo dire addio agli effetti sulla bilancia di pacchetto di patatine. A calcolare quanto bisogna muoversi per bruciare le calorie introdotte consumando il cosiddetto "junk food" ("cibo spazzatura") è il sito Fit Talerz.