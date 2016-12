Dall'omeopatia ai radicali liberi: i nove falsi miti della scienza secondo Nature

La diagnosi precoce salvavita per tutti i tumori , l'omeopatia come medicina alternativa , i vaccini che causano l' autismo , i radicali liberi che fanno invecchiare: per molti rappresentano teorie scientifiche assolutamente vere. In realtà si tratta di falsi miti , la cui erroneità è stata dimostrata negli anni da numerosi studi, ma che nonostante tutto continuano a godere di "ingiusta fama". Sono nove, secondo la classifica stilata dalla rivista Nature , quelli più "duri a morire".

Cancro e diagnosi precoce - A guidare la classifica delle "bestie nere" della scienza c'è la convinzione che screening regolari e diagnosi precoci salvino sempre e comunque dal tumore, anche se più ricerche hanno dimostrato che per alcune forme di cancro, come quello alla tiroide, alla prostata e al seno, la prevenzione non è sempre salvavita.



Radicali liberi - Segue poi un vero "mostro sacro", cioè la teoria formulata nel 1945 secondo cui i radicali liberi sono responsabili dell'invecchiamento, mentre gli antiossidanti, che li neutralizzano, sono buoni per la salute. Diversi studi effettuati fin dai primi anni 2000 hanno dimostrato che i soggetti che producono più antiossidanti non vivono più a lungo degli altri. Eppure il mercato di questi prodotti gode di ottima salute.



Le dimensioni del cervello umano - Falso anche il mito secondo cui gli uomini hanno un cervello molto più grande rispetto a quello degli altri animali: è sette volte più grande di quello degli animali della sua taglia, ma anche per topi, delfini e alcuni uccelli vale la stessa proporzione. Allo stesso modo, si legge su Nature, è falso che si impara meglio seguendo la strategia di apprendimento preferita e che la crescita a dismisura della popolazione mondiale porterà carestie e povertà.



Omeopatia e vaccini - Tra gli altri falsi miti ce ne sono due molto famosi: l'omeopatia efficace come medicina alternativa, quando diverse sperimentazioni hanno dimostrato il contrario, e il fatto che i vaccini causino l'autismo. Quest'ultima è una teoria nata sulla scorta di uno studio poi smentito, perché i dati erano stati contraffatti da un medico inglese che, in seguito, è stato radiato dall'albo con ignominia.