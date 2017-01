Dal pediatra virtuale allo specchio "medico": le invenzioni presentate al Ces

Il pediatra virtuale - Per ottimizzare il monitoraggio dei neonati, la piattaforma uGrow unisce i dati del termometro a infrarossi, del biberon "smart" (che tiene conto di quantità e temperatura del latte) a quelli forniti dai genitori su sonno e poppate. Il risultato è l'elaborazione di un profilo personalizzato e dando anche consigli in caso di problemi.



Lo specchio dermatologo - HiMirror è uno specchio capace di realizzare un'analisi della pelle attraverso una semplice fotografia per dedurne la tipologia, la presenza di eventuali danni, contarne i pori e le lentiggini per poi suggerire prodotti e accorgimenti. Il dispositivo, che costa 259 dollari nella versione plus, funziona in coppia con HiSkin, un altro gadget che, appoggiato sulla pelle, ne può fare l'analisi approfondita. "Insieme questi dispositivi - spiegano gli sviluppatori - danno accesso a informazioni che prima si potevano ottenere solo con una visita dal dermatologo".



La spazzola 2.0 - Passando dalla pelle ai capelli, e aggiungendo al conto altri 200 dollari, si ottiene il Kerastase Hair Coach, una "spazzola smart" che attraverso un microfono "ascolta" il rumore prodotto dalla pettinata e stabilisce lo stato di salute dei capelli. Il device offre poi consigli su come correggere eventuali anomalie. Per chi invece i capelli li ha persi, il Ces ha messo in vetrina iGrow, un casco approvato dal Fda che somministra una "terapia della luce" al cuoio capelluto. Presentata anche la Hairmax LaserBand, una fascia con 41 piccoli laser che promette di far ricrescere 129 capelli ogni sei centimetri quadrati.



App per cuore e alimentazione - La rassegna ha messo in vetrina anche una serie di app e sensori che riducono il rischio di malattie cardiovascolari e che, grazie a spettrometri a infrarossi, analizzano gli alimenti. Presentati anche smartwatch in grado non solo di monitorare l'attività fisica, ma anche di effettuare l'elettrocardiogramma e determinare alcuni parametri corporei come la massa grassa.



Lo spazzolino intelligente - Una delle invenzioni più gettonate è lo spazzolino "intelligente", che sulla base dei dati dei sensori interni dà consigli sulla tecnica con cui si lavano i denti a analizza l'alito per monitorare la salute orale.