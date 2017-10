Dal freddo al buio, ecco come il cambio di stagione pesa sulla nostra salute

"Fortunatamente, anche per coloro che proprio non sopportano le stagioni fredde, ci sono rimedi per superare indenni autunno e inverno", ha sottolineato Young.



Gli effetti di luce "ridotta" e clima - Prima di tutto è importante essere consapevoli di cosa innescano le stagioni fredde: "La riduzione della luce naturale ha effetti sul nostro equilibrio psicofisico, infatti l'organismo ha bisogno di luce per produrre vitamina D" (la cui carenza è associata proprio a disturbi depressivi). Si stima che il 5% della popolazione soffra di disturbi stagionali dell'umore, quasi sempre disturbi depressivi autunnali e invernali. Inoltre un'ora in meno di luce, insieme a cielo grigio e freddo, può cambiare i ritmi naturali del nostro corpo, sconvolgendo orari di sonno e veglia e il controllo dell'appetito.



Il ruolo delle pubblicità natalizie - E non è solo il clima a buttare giù delicati equilibri psicofisici: "Fonte di stress sono pubblicità e trasmissioni natalizie, che mesi prima delle ricorrenze dipingono una realtà tutta infiocchettata di famiglie felici nonostante la realtà sia molto più cruda per molti, con dispute familiari infinite, scarsa voglia di unirsi ai parenti per i pranzi domenicali e festività".



Come difendersi - Cosa fare allora contro questo ciclone di negatività? "Sfruttare il più possibile la luce naturale, organizzarsi per una pausa pranzo all'aperto, e, se necessario, fare sedute di luce-terapia. Poi regalarsi almeno 30 minuti al di attività fisica per almeno cinque giorni a settimana e mangiare sano, prediligendo cibi ricchi di energetiche vitamine B (pesce, uova, legumi, avena, noci, banane)".