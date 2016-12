Dagli Stati Uniti arriva il "cerotto vaccino" contro il morbillo

15:46 - Un cerotto contenente cento microscopici aghi fatti di polimero, zucchero e vaccino per contrastare il morbillo. I ricercatori americani del Georgia Institute of Technology e dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno sviluppato un dispositivo speciale per rendere più facile e accessibile la cura contro questa e altre malattie prevenibili tramite vaccino. Il cerotto è grande un centimetro quadrato e per applicarlo basta la pressione di un pollice.

Come funziona - Il cerotto è progettato per essere usato da personale con una formazione minima e poter essere conservato, distribuito e smaltito in modo più semplice rispetto ai vaccini convenzionali. Una volta attaccato, i microaghi del dispositivo premono sullo strato più superficiale della pelle e si dissolvono nel giro di pochi minuti rilasciando il vaccino. Ultimata questa operazione, il cerotto può essere buttato.



Una speranza per centinaia di bambini - "Ogni giorno nel mondo 400 bambini rimangono uccisi dalle complicazioni del morbillo - spiega James Goodson, epidemiologo dei Cdc - Senza bisogno di aghi, siringhe, acqua sterile o smaltimento degli aghi, questo cerotto e' un nuovo strumento che consente di raggiungere più velocemente i bambini, anche nelle aree più remote del pianeta".



I vantaggi rispetto ad altri metodi - Il "cerotto-vaccino" è infatti più stabile con il variare delle temperature e occupa meno spazio degli attuali vaccini. Inoltre, poiché gli aghi si dissolvono, si riduce il rischio di punture accidentali. E il tutto a costi simili a quelli dei vaccini che si somministrano con siringhe.



Test effettuati con successo - Finora il nuovo metodo è stato testato, con successo e senza effetti collaterali, sulle scimmie. La sperimentazione sugli uomini dovrebbe iniziare nel 2017. Il cerotto potrebbe essere usato anche per malattie come la poliomelite, l'influenza, la rosolia e la tubercolosi.