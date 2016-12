Da toccasana a danno: dopo i 50 anni il calcio diventa "pericoloso" per le ossa

E' inutile, non rafforza più le ossa e può persino far male alla salute. Questa la conclusione "controcorrente" di un gruppo di ricercatori neozelandesi della University of Auckland sugli effetti del calcio dopo i 50 anni di età. I risultati, pubblicati sulla rivista British Journal of Medicine, mettono in guardia da integratori e derivati del latte, soprattutto per le donne in menopausa o per chi soffre di osteoporosi. Il calcio in eccesso rischia infatti di accumularsi nelle pareti arteriose, aumentando malattie cardiache, e nei reni, portando allo sviluppo di calcoli.