Da risonanza magnetica a "viaggio nello spazio": ospedale a misura di bambino

Quando per un piccolo paziente viene prescritta, appunto, la risonanza magnetica, i medici simulano per lui un "corso di addestramento per piccoli astronauti": comincia per lui un viaggio verso pianeti lontani che ha inizio proprio in un reparto di ospedale. Il progetto Piccolo astronauta, che ha vinto il Premio Terzani 2010 per l'umanizzazione della medicina, è stato completamente rinnovato con il contributo dell'azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim per condurre per mano il piccolo paziente e fargli superare le sue paure scatenando la sua creatività e la sua fantasia. A partire dalla sala d'attesa, fino ad entrare nel "tunnel" dove si effettua l'esame.



Nel corso di addestramento il bambino viene accompagnato da neuroradiologi, psicologhe, tecnici e infermieri di Neuroradiologia che con lui creano un rapporto di fiducia trasformando qualcosa che crea paura in una fonte di divertimento e curiosità. Ecco allora i tablet e le app che preparano bambini e famiglie al viaggio spaziale, fino ad arrivare al patentino di astronauta, che consente al piccolo di affrontare l'esame che lo porta tra stelle, pianeti e navicelle.



"La risonanza magnetica è lo strumento più importante per ottenere una diagnosi neuroradiologica precisa - spiega andrea Falini, primario dell'Unità di neuroradiologia del San Raffaele -. Per un bambino, però, può costituire un momento angosciante. Con questo progetto, l'esame diventa un'avventura". Al termine, ai bambini viene anche rilasciato un attestato in ricordo della loro avventura nello spazio.



Da sempre sensibile alle iniziative di solidarietà, Boehringer Ingelheim ha sostenuto l'iniziativa attraverso una modalità interattiva innovativa e coinvolgendo la classe medica.