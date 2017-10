Crescono del 19% i donatori di organi, il Sud finalmente locomotiva

I donatori passano dai 1.480 del 2016 ai 1.762 di quest'anno, con Lombardia (282 donatori), Toscana (228) e Veneto (199) tra le Regioni più virtuose in valori assoluti. Rispetto alla popolazione, la prima è però la Toscana con 60,9 donatori per milioni di persone, mentre una fortissima crescita si registra in Friuli Venezia Giulia, dove si passa da 31,7 a 56,5.



Per quanto riguarda il Mezzogiorno, si passa da 13,3 a 19,7 donatori per milioni di persone in Campania, da 13,8 a 20,9 in Basilicata, da 11,6 a 14,2 in Calabria, da 12,6 a 19,9 in Sicilia.



I donatori effettivamente chiamati in causa sono 1.518 nel 2017 a fronte dei 1.298 del 2016, con una crescita del 16,9%, soprattutto grazie al Friuli Venezia Giulia che diventa prima regione in Italia rispetto al numero di abitanti. Questi dati, sottolineano gli esperti, sono "indice dell'efficienza del sistema trapianti e dell'adozione di più accurati criteri di valutazione dell'idoneità degli organi". Gli accertamenti delle morti cerebrali, step che costituisce il primo passaggio del percorso della donazione, crescono invece del 10,3% passando da 2.478 a 2.734.