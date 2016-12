Creato "Alzheimer in provetta" Consentirà di testare i farmaci

15:24 - Ha creato l'"Alzheimer in provetta", il ricercatore del Massachussets General Hospital di Boston, Rudolph Tanzi. Il modello aiuterà a studiare le possibile terapie per il morbo che colpisce 35,6 milioni di persone nel mondo di cui un milione in Italia. La ricerca è stata illustrata su Nature.

Più efficaci dei modelli murini - Le cellule cerebrali modificate, non solo hanno creato le connessioni tipiche del cervello umano, ma hanno sviluppato anche le placche e gli "ammassi" di proteine tipici della malattia. Attualmente, gli studi sull'Alzheimer si servono di modelli murini, ossia topi geneticamente modificati in cui si sviluppa la malattia. Questi, però, rispondono in maniera diversa rispetto all'uomo.



Il ricercatore ha fatto crescere delle cellule cerebrali con i geni per sviluppare l'Alzheimer in un gel all'interno di una piastra di Petri, e in poco tempo ha ottenuto un network neurale che ha sviluppato prima le placche amiloidi, causate dall'accumulo di proteine, e poi gli ammassi neurofibrillari tipici della malattia che, invece, nei topi non si formano.



Saranno sperimentati più di seimila farmaci - L'esperimento continuerà utilizzando le cellule ottenute per verificare gli effetti di 1.200 farmaci già sul mercato e testare 5mila medicinali sperimentali. Tanzi ha affermato: "Questo non sarebbe possibile con i topi anche solo per il fatto che testare ogni molecola richiederebbe un anno".