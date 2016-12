Cranio 3D trapiantato su una bimba di 3 anni: primo caso al mondo

Una storia a lieto fine - Le condizioni della bambina prima dell'operazione erano diventate quasi insostenibili: la calotta cranica le era cresciuta a dismisura, raggiungendo dimensioni quattro volte superiori al normale. Una situazione che non consentiva alla piccola nemmeno di alzare la testa dal cuscino. I chirurghi cinesi hanno deciso allora di utilizzare le nuove tecniche di stampa 3D, sostituendo il cranio malformato con una calotta realizzata in titanio.



La nonna: "Non avevamo i soldi per l'operazione" - Prima di effettuare il trapianto, l'equipe di medici ha dovuto drenare i liquidi accumulatisi nella scatola cranica della piccola a causa di un'idrocefalia per scongiurare il pericolo di infezioni letali. Un'operazione estremamente delicata, che per fortuna si è conclusa con pieno successo. La nonna della piccola Han Han ha raccontato: "Non avevamo i soldi per operare la bambina, abbiamo chiesto prestiti e donazioni e i suoi genitori hanno cominciato a fare tanti lavoretti per comprare i farmaci necessari".



Altri casi precedenti - Il trapianto di cranio effettuato con una protesi stampata in 3D non è un intervento del tutto inedito. Circa un anno fa, ad esempio, una donna olandese ha subito la medesima operazione, mentre nel 2013 è stato sostituito il 70% della scatola cranica a un uomo operato negli Stati Uniti. L'età della bambina rappresenta tutta via un'incognita per i medici, che però si dicono fiduciosi sul fatto che Han Han si riprenderà del tutto e senza problemi.