Correre fa bene al cervello, la "sgambata" attiva una sostanza che ripara i neuroni

La "riparazione" da parte del fattore di crescita VGF avviene al livello del materiale isolante dei nervi, la cosiddetta guaina mielinica. Gli esperti hanno inoltre osservato che l'aumento di concentrazione della molecola, indotto dalla corsa, persiste fin tanto che l'animale continua a correre sulla ruota.



Il "riparatore" di cellule nervose - Come controprova del fatto che sia proprio VGF a "riparare" il cervello degli animali, i ricercatori hanno iniettato il fattore di crescita in altri esemplari con le stesse anomalie del cervelletto, ai quali però non viene consentito di correre. Il risultato? Anche il secondo gruppo trae i medesimi benefici del primo e i danni neurali risultano altrettanto "sanati".



La ricerca continua - La scoperta ha dunque il merito di aver rivelato l'efficacia della sostanza VGF. Secondo gli scienziati canadesi, essa potrebbe divenire oggetto di nuovi studi per contrastare malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla (caratterizzata proprio da danni alla guaina isolante de nervi).