Collo dolorante? Forse è colpa del cellulare Inclinare la testa può "pesare" 27 chili

12:06 - L'umanità, ormai, trascorre ore a collo in giù. China sullo smartphone a controllare mail, chattare, condividere foto. Ma quest'abitudine può creare danni alla salute della colonna vertebrale. Inclinarsi per leggere un messaggino o controllare un selfie crea pressione indebita sul collo, portando al mal di schiena. Lo studio è stato condotto dal New York Spine Surgery and Rehabilitation Medicine e sarà pubblicato sul Surgical Technology International.

Danni precoci - Piegando la testa con un angolo di 60 gradi per guardare lo schermo di un cellulare mette 27 chili di pressione sulla cervicale. La pressione extra porta a un deterioramento fisico precoce e potrebbe indurre la persona perfino a ricorrere alla chirurgia.



Nello studio, i ricercatori hanno scoperto che la quantità di forza che grava sul collo aumenta in base all'angolazione in cui è piegato Inclinare la testa di 45 gradi aggiunge la forza sulla colonna vertebrale di 22 chili, di trenta gradi di 18 chili e di 15 gradi di 12 chili.



Sforzarsi di mantenere la curva naturale - Gli esperti hanno affermato: "Il peso osservato sulla colonna aumenta drammaticamente quando variano i gradi della flessione in avanti della testa".



La perdita della curva naturale della parte cervicale stressa il collo. Gli esperti hanno concluso: "Mentre è praticamente impossibile liberarsi dalle tecnologie che causano questi problemi, le persone dovrebbero fare uno sforzo per guardare gli schermi dei cellulari con la schiena il più dritta possibile ed evitare di trascorrere ore inarcandosi".