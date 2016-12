Cnao, a Pavia il centro che "cura" i tumori coi protoni: successo nel 70-90% dei casi

Entrato in attività nel settembre del 2011, il Cnao è l'unico centro italiano e il quinto nel mondo in grado di effettuare l'adroterapia sia con protoni che con ioni carbonio.



Massima precisione e minimi effetti collaterali - L'adroterapia, pur considerando che il periodo di osservazione dei pazienti è ancora breve, si è rilevata capace fermare e contrastare i tumori con un'efficacia inedita. Grazie alla sua precisione e ai minimi effetti collaterali, Cnao sta già utilizzando questa terapia anche sui tumori pediatrici e la applicherà a breve ad altre patologie che toccano aree delicate come i melanomi oculari.



Lotta ai tumori - I fasci di protoni e ioni carbonio utilizzati nel Cnao sono generati da un acceleratore di particelle, simile a quello del Cern di Ginevra, per colpire le cellule tumorali. Si tratta di un'arma preziosa contro le forme di cancro che resistono alla radioterapia tradizionale a raggi X o che non sono operabili perché troppo vicini a organi o tessuti delicati. Ad oggi sono 23 i protocolli clinici che il Cnao è autorizzato a trattare con l'adroterapia, compresi i tumori del "viso" (ghiandole salivari, seni paranasali) e i sarcomi.