Citomegalovirus, donne in gravidanza prevenire si può... con l'igiene

E' italiano lo studio, pubblicato sulla rivista internazionale EBioMedicine , su come prevenire nelle donne in gravidanza l'infezione primaria da citomegalovirus , principale responsabile di sordità e di ritardo psicomotorio congenito. Realizzato dall 'ospedale Sant'Anna di Torino e dal Policlinico San Matteo dell' Università di Pavia , lo studio ha coinvolto 9mila gestanti. Dimostra che una donna incinta ben informata sulle norme igieniche da seguire è in grado di evitare l'infezione.

Si stima che ogni anno nascano con l'infezione congenita circa 40mila bambini negli Stati Uniti e 35mila in Europa, 2mila dei quali in Italia. Il 10-20% dei neonati italiani che contraggono il virus svilupperanno sintomi più o meno gravi nei primi anni di vita, un numero analogo a quello dei nati con la molto più nota sindrome di Down. Lo studio dimostra "in modo inequivocabile" che una donna incinta bene informata sulle norme igieniche da seguire è in grado di evitare l'infezione durante la gravidanza e, quindi, di non infettare il suo bambino.



Tra le donne non informate, 9 su 100 hanno contratto l'infezione, solo una su cento invece quelle che l'hanno contratta nel gruppo che aveva ricevuto adeguate informazioni. Allo studio hanno contribuito i ricercatori dell'università di Torino, coordinati dalla professore Tullia Todros e dalla dottoressa Cecilia Tibaldi, e da quelli dell'università di Pavia, coordinati dal professor Giuseppe Gerna e dalla dottoressa Maria Grazia Revello.