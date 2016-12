Cinque motivi per fare una doccia fredda

16:51 - Il getto gelido sulla pelle può sembrare una sensazione poco gradevole, specialmente ora con l'autunno alle porte e le temperature che cominciano a irrigidirsi. Eppure, una doccia fredda può migliorare la circolazione sanguigna, mettere il turbo all'umore e rendere pelle e capelli più belli. Ecco la lista dei cinque motivi per farsi coraggio e abbandonare il comfort dell'acqua calda.

1. Migliora la circolazione sanguigna

Una doccia fredda aumenta il flusso di sangue nel corpo. L'effetto è benefico per il sistema cardiovascolare e può aiutare la pressione sanguigna rassodando arterie e vene varicose. Inoltre, un flusso sanguigno aumentato aiuta il cervello a funzionare in maniera ottimale.



2.L'acqua fredda è un anti depressivo

La sensazione di eccitazione dopo una doccia fredda arriva da una serie di impulsi elettrici inviati dalle terminazioni dei nervi periferici al cervello, questo processo ha un effetto anti depressivo. Una ricerca del 2008 chiamata “Docce fredde adattate come trattamento potenziale per la depressione” e pubblicato su Medical Hypotheses presenta l'ipotesi che la depressione potrebbe essere causata da “uno stile di vita che manca di certi agenti di stress fisiologici”. Lo studio ha provato che l'esposizione al freddo attiva il sistema nervoso simpatico e aumenta il rilascio di noradrenalina , una sostanza chimica che mitiga la depressione.



3. L'acqua fredda fa bene a pelle e capelli

L'acqua calda, invece, tende a seccarli.



4. Può migliorare le performance atletiche

Uno studio recente pubblicato sull'American Journal of Physiology ha scoperto che gli atleti che fanno immersioni nell'acqua fredda dopo un allenamento di resistenza sono in grado di ottenere risultati migliori nelle successive sessioni di addestramento e ciò permette di aumentare l'adattamento a un allenamento a lungo termine. Un'altra ricerca apparsa sul Journal of Sports Science and Medicine ha confermato che le immersioni in acqua fredda dopo l'esercizio migliorano la ripresa. Gli esperti consigliano di effettuarle subito dopo la fine dell'attività fisica.



5. L'acqua fredda costruisce la forza mentale

E' necessaria una certa dose di coraggio e preparazione mentale per spostare il miscelatore della doccia verso il blu. E più si sottopone il corpo a fattori di stress più ci si adatta facilmente a quelli futuri.