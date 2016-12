Chi ha paura del bagno pubblico? Le dritte per non infettarsi

16:42 - Prima o poi bisogna andarci. Li usano anche gli altri e sono pieni di germi. Sono i bagni pubblici, terrore dei maniaci della pulizia ma di certo non gradevoli per nessuno. Gli esperti dello show americano The Drs hanno preso dei tamponi in una toilette comune e li hanno inviati in laboratorio. Dai dati analizzati sono emersi dei trucchetti per evitare il più possibile di entrare a contatto con i germi.

Credenze ribaltate - Contrariamente alla credenza popolare, il bagno più vicino alla porta è il più pulito, probabilmente perché la maggior parte delle persone evita di usarlo.



A sorpresa, il sedile del water è la parte più pulita della maggior parte delle toilette pubbliche.



I dispenser della carta igienica, al contrario, sono zeppi di batteri. Rispetto al wc, c'è il 150% di batteri in più. In particolare, sono stati trovati acinetobacter e enterobacter che possono causare patologie come infezioni del tratto urinario e dell'utero e polmonite.



Le dritte degli esperti - A parte l'accortezza di evitare di toccare questa parte del bagno, i dottori consigliano di evitare allarmismi e di non avere paura dei bagni pubblici. Basta lavarsi le mani per spazzare via i batteri. Bisognerebbe assicurarsi di lavarsi con acqua e sapone antibatterico e di asciugarsi bene le mani.



Inoltre, i medici consigliano di usare l'asciugamano di carta per chiudere il rubinetto. I super attenti possono utilizzare un fazzoletto anche per richiudere la porta.