Chi ha buchi di memoria è a rischio di ictus

13:21 - I buchi di memoria possono essere la spia del rischio di ictus. A dirlo è uno studio condotto presso l'Università Erasmus di Rotterdam e pubblicato sulla rivista Stroke. Gli esperti hanno evidenziato che le probabilità sono maggiori se le difficoltà a ricordare riguardano persone con un alto livello di istruzione.

Una ricerca durata vent'anni - Gli scienziati hanno tenuto sotto osservazione per vent'anni un campione di 9mila individui, classificandoli anche in base al loro grado di istruzione. Gli esperti hanno indagato se ciascuno avesse dei problemi di memoria e in tutto il periodo di monitoraggio hanno registrato oltre 1.200 casi di ictus tra il campione.



Svantaggiati i più istruiti - E' emerso che tutti coloro che dichiaravano di avere di tanto in tanto piccole o grandi defaillance mnemoniche presentavano un rischio maggiore di andare incontro a un ictus. Ma questo rischio era considerevole soprattutto per le persone più istruite. Secondo gli autori ciò è spiegabile col fatto che in generale il cervello di individui molto istruiti è più protetto da problemi cognitivi e di memoria e che, quindi, quando questi problemi si rendono evidenti si è già verificato qualche danno cerebrale importante.