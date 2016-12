Cellulite, un problema per l'80% delle donne

11:42 - Buccia d'arancia su cosce e fianchi, se ne lamentano otto donne su dieci. Le fasce di età più colpite dalla cellulite sono quelle tra gravidanza e menopausa. Ma a rivolgersi agli esperti sono soprattutto le ragazze giovani, tra i 17 e i 25 anni. Questi sono alcuni dei dati emersi nel corso dell'Aesthetic medicine practical international congress di Firenze.

Prima è meglio - Maria Albini, tra gli organizzatori del congresso, spiega: "Il problema può essere affrontato con buoni risultati: più è precoce lo stadio della cellulite, che ha quattro livelli di gravità, più è facile contrastarlo".



Rimedi old style - I "vecchi" metodi sono ancora efficaci per Giovanni Agus, presidente del collegio italiano di flebologia: "La terapia più valida è la mesoterapia, ossia l'infiltrazione di sostanze medicamentose direttamente sull'area interessata. Questa tecnica, che ha quasi quarant'anni, è stata aggiornata con l'innovazione di cocktail con sostante antiossidanti, vitamine e minerali. Valide e molto frequenti anche la laser lipolisi e la liposuzione".



Da non confondere col lipoedema - Bisogna accertarsi, però, che si tratti davvero di cellulite. Agus sottolinea: "Una delle maggiori confusioni è quella riguardante il lipoedema, che appare come una forma di cellulite ma non lo è. Chi ha il lipoedema ha le gambe cosiddette "a colonna" ma questo disturbo cronico colpisce sin dall'età più giovane. Il 7-8% delle persone ne è interessata, generalmente senza sapere di esserlo. La causa principale del lipoedema è la postura, nel 25% dei casi".