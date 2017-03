Il ministero della Salute ha declassificato la cefalea, che ora non rientra più nelle malattie croniche. Ma secondo l'Organizzazione mondiale per la salute invece è una vera e propria patologia: è al nono posto nella classifica di quelle più invalidanti. E' dello stesso avviso il professor Gennaro Bussone, primario emerito dell'Istituto neurologico "C. Besta" di Milano, nonché presidente onorario dell'Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca nelle Cefalee. A Tgcom24, Bussone ha sottolineato che si tratta di un grave errore dato che "ora i pazienti che hanno problemi di mal di testa non potranno più usufruire delle cure essenziali attraverso il Servizio sanitario nazionale".