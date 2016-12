Carne cancerogena, Lorenzin: "L'allarme dell'Oms è ingiustificato"

"Dall'Organizzazione mondiale della sanità è stato fatto allarmismo e in modo ingiustificato". Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin , in merito alla classificazione delle carni lavorate fra le sostanze cancerogene . "Abbiamo chiesto di avere lo studio completo e ci è stato risposto che non è pronto e che arriverà non prima della seconda metà del 2016", ha sottolineato.

"Ovviamente dobbiamo dare autorevolezza alle istituzioni scientifiche mondiali", ha precisato la Lorenzin a margine della celebrazione al Quirinale della Giornata nazionale per la ricerca sul cancro e del 50esimo anniversario dell'Airc. "Il punto - ha aggiunto - è però che è stato presentato un sunto su una rivista scientifica a cui è stato dato una rilevanza mondiale, senza però avere noi il testo completo della ricerca". Quindi, ha concluso, "non creiamo allarmismi che non ci sono e affidiamoci alla dieta mediterranea".



Oms: su carni identificati rischi -''L'annuncio dello Iarc'' sul rischio cancerogeno delle carni rosse e lavorate ''non era allarmista'' e ''sono stati identificati dei rischi'': il report finale ''che sarà disponibile a meta' 2016, esporrà le medesime conclusioni''. Lo afferma Kurt Straif, a capo del Programma monografie dell'International Agency forResearch on Cancer (IARC) dell'Oms.



"I ricercatori sono un capitale da far rientrare" - Parlando poi della situazione della ricerca sui tumori in Italia, la Lorenzin ha detto: "Noi investiamo 370mila euro per la formazione di ogni nostro ricercatore: è un grande capitale umano e dobbiamo riuscire a riportare nel nostro Paese tale capitale, insieme a maggiori investimenti in ricerca". La ricerca, ha detto il ministro, è oggi "globale e non più nazionale, i campanilismi vanno superati. Il punto è però offrire ai nostri ricercatori le stesse opportunità che hanno all'estero".



Mattarella: "Media chiamati alla chiarezza" Sul tema della prevenzione del cancro e dell'allarme dell'Oms è tornato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ponendo l'accento sulla responsabilità dei media nel diffondere la notizia. "E' importante - ha detto - che vengano veicolate sempre maggiori informazioni. Esse devono essere chiare, corrette e misurate. Da qui si comprende il ruolo fondamentale dei media, anche loro chiamati a una grande responsabilità".