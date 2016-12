Cancro seno, guarigione al 90% se la diagnosi è precoce

Non è ancora sconfitto - Obiettivo dell'iniziativa è la sensibilizzazione su prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. La testimonial di quest'anno è l'attrice Nicoletta Romanoff. La campagna, ideata negli Stati Uniti da Evelyn Lauder, vuole sensibilizzare le donne su un big killer che, sebbene fiaccato dal progressi fatti negli ultimi vent'anni non è ancora del tutto messo all'angolo.



Aumentano le pazienti - Il numero dei casi è in aumento e sta cambiando anche l'età in cui la malattia si manifesta, nel 30% dei casi prima dei 50 anni.



Francesco Schittulli, presidente Lilt, spiega: "Si stima che in Italia siano circa 46mila i nuovo casi annui di carcinoma mammario L'aumento dell'incidenza del tumore al seno è stata pari a circa il 14% negli ultimi sei anni e, in particolare, per le donne tra i 25 e i 44 anni l'incremento è stato del 29% circa".



Importante diagnosi precoce - L'esperto aggiunge: "Le nuove tecnologie diagnostiche di imaging, insieme alla risonanza magnetica mammaria consentono oggi di poter individuare lesioni millimetriche in fase iniziale scoprendo un carcinoma al di sotto del centimetro la probabilità di guarire sale a oltre il 90%".



Lorenzin: "Bisogna essere vigili" - Anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha sottolineato i progressi fatti in termini di diagnostica precoce, invitando "a non avere un atteggiamento poco vigile nei confronti della neoplasia più frequente nel sesso femminile".



Durante il mese di ottobre i circa 400 punti prevenzione delle 106 sezioni provinciali Lilt saranno a disposizione per visite senologiche e controlli clinico - strumentali, ci saranno monumenti importanti come il Colosseo illuminati di rosa, mentre nel quadrilatero della moda di Milano si darà vita a una giornata di shopping solidale il 4 ottobre.