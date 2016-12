Cancro, effettuato negli Usa il primo trapianto di cranio e cuoio capelluto

L'operazione è durata circa 15 ore e ha coinvolto una decina di chirurghi e un totale di 40 operatori sanitari. Ad essere sostituita è stata la maggior parte della calotta cranica, che presentava una lacerazione notevolmente estesa. Per reperire il donatore adatto al 55enne sono occorsi invece 18 mesi.



Oltre al cuoio capelluto e a una parte di cranio, Jim Boysen aveva subito anche il trapianto di rene e pancreas, nel 1992. Per evitare il rigetto degli organi, gli furono somministrati alcuni farmaci immunosoppressori che causarono la formazione di una rara tipologia di tumore denominata leiomiosarcoma.



Da qui è iniziato il calvario di Jim, che per effetto della radioterapia ha perso parte del cranio, mentre il trattamento farmacologico ha impedito alla ferita di rimarginarsi. La soluzione al problema è arrivata grazie all'intuizione dei medici del MD Anderson Cancer Center e del Methodist Hospital di Houston, in Texas. Al di là dell'eccezionalità del trapianto, fanno sapere i medici americani, la "sfida" più ardua è stata collegare e ripristinare tutti quei piccoli vasi sanguigni che irradiano calotta cranica e cuoio capelluto: "E' stato come effettuare un lavoro di oreficeria".



L'anno scorso, un'equipe medica olandese ha provveduto a sostituire oltre metà del cranio di una donna con un modello di plastica stampato in 3D. Quello avvenuto in Texas, invece, non riguarda un impianto artificiale o un semplice innesto osseo, bensì un reale trapianto cranio-cuoio capelluto a partire dai tessuti di un donatore umano compatibile.