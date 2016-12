Camminare può migliorare la nostra bravura... in matematica

Farsi una bella passeggiata non mantiene in salute soltanto muscoli e circolazione, ma fa bene anche al cervello. Diversi studi scientifici hanno infatti dimostrato che camminare avanti e indietro incrementa le nostre abilità nel risolvere problemi di matematica attraverso quello che è stato chiamato "effetto di congruenza". Secondo i ricercatori chi si muove verso il basso, camminando ad esempio sulle scale, offre un rendimento migliore nelle operazioni di sottrazione.

Effetto di congruenza - Un gruppo di studiosi americani hanno scoperto che le nostre abilità di addizione e sottrazione mostrano un "effetto di congruenza" con i movimenti di gambe, piedi, mani e testa. In particolare è stato dimostrato che le persone risolvono meglio e più velocemente problemi di addizione quando si spostano verso l'alto, mentre eseguono meglio la sottrazione quando si spostano verso il basso. È interessante notare che questo effetto è stato osservato anche quando i partecipanti si muovevano in maniera passiva, come spostarsi verticalmente all'interno di un ascensore.



Camminare a destra "addiziona", a sinistra "sottrae" - Tra gli studi sull'effetto "aritmetico" del camminare spicca una ricerca dell'Università di Bologna, la prima a esaminare l'influenza dei movimenti corporei sulla stimolazione delle aree del cervello dedicate al calcolo. Nell'articolo pubblicato su Frontiers in Psychology si legge che gli scienziati italiani hanno sottoposto a test 52 pazienti, affidando a ognuno di loro lo stesso numero iniziale. A partire da questa cifra sono state poi indicate delle operazioni di addizione e sottrazione che i soggetti dovevano effettuare camminando nelle direzioni suggerite dai ricercatori. I risultati? Le persone che deviavano verso destra erano più "brave" nelle addizioni, mentre chi girava verso sinistra svolgeva meglio le operazioni di sottrazione.