Calzini bagnati, argilla e cocktail naturali: dieci "strani" rimedi contro i chili di troppo

Eliminare le tossine e il grasso in eccesso in maniera "insolita" e del tutto naturale. Dall'indossare dei calzini bagnati prima di andare a dormire al bere infusi naturali a base di tarassaco, passando per un bel bagno di argilla. Tra i dieci rimedi più efficaci per contrastare i chili di troppo ci sono anche i più "tradizionali" e noti, come lo yoga, l'attività fisica al mattino e l'aerobica.