"In Italia si è già verificato un primo caso di difterite, ma non posso dire dove". Lo ha dichiarato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi, parlando dei rischi connessi al calo delle vaccinazioni. Ricciardi, nel corso del suo intervento a un congresso di pediatria a Firenze, ha quindi ribadito che " ci attendiamo altri casi di poliomielite e difterite dovuti proprio alla diminuzione dei vaccini".

Allarme anche per il morbillo - Il numero uno dell'Iss ha poi parlato del morbillo, spiegando come in Italia al momento ci siano 670mila bambini che rischiano di contrarlo, sempre a causa della reticenza ai vaccini. "A questi - ha dichiarato - vanno aggiunti circa un milione e mezzo di giovani adulti a rischio, per un totale di circa 2 milioni di persone suscettibili all'infezione".