Calano i donatori, Baobab in piazza a Milano per una raccolta extra di sangue

Per iniziare l’anno con un buon proposito il Baobab , centro trasfusionale mobile dell’ IRCCS Ospedale San Raffaele sarà in Piazzale Cadorna dal 20 febbraio al 2 di marzo per accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue. “Tra dicembre 2016 e gennaio 2017 abbiamo avuto un forte calo dei donatori a causa dell’influenza che ha colpito molti - commenta il dottor Luca Santoleri -. E si è innescata una grave emergenza: gli ospedali hanno dovuto rimandare gli interventi di chirurgia elettiva per alcuni gruppi sanguigni”.

L’Ospedale San Raffaele, in un anno, utilizza in media più di 20.000 unità di sangue e nel 2016 ha ricevuto 5.500 donazioni di sangue intero, di cui più di 1.743 solo grazie al Baobab. “I risultati raggiunti con il Baobab sono stati possibili grazie anche alla preziosa collaborazione di alcune aziende che hanno accolto il Baobab presso la propria sede per una o più giornate. Un grazie speciale va anche il Comune di Milano che ci supporta da sempre”, ha concluso il dottor Santoleri.



Baobab è un “reparto ospedaliero mobile” che si sposta per raggiungere chi già da tempo dona il sangue e per sensibilizzare giovani e adulti ai valori della donazione. È strutturato in 4 aree: accettazione, area visite mediche, area donazione, area ristoro; e dispone di personale medico infermieristico specializzato.