C'è vita oltre la morte, almeno per il Dna: i geni restano attivi 4 giorni dopo il decesso

I geni contenuti nel Dna sono in grado di sopravvivere alla morte, rimanendo attivi per i quattro giorni successivi al decesso. E' quanto emerge da uno studio "rivoluzionario" dell'University of Washington di Seattle, descritto sulla rivista Science, che promette di migliorare le tecniche per conservare gli organi destinati ai trapianti. I test sono stati effettuati su pesci e topi da laboratorio.