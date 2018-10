ABzero è il primo drone al mondo per il trasporto di sangue in ambito cittadino. Dotato di sei eliche e tre gps, può contenere fino a dieci sacche di sangue e raggiungere la velocità di 70 chilometri orari, senza la necessità di una guida telecomandata. I viaggi (70 km al massimo e un costo compreso tra 100 e 150 euro) permetteranno di risparmiare circa l'80% del tempo impiegato dai mezzi su strada. Spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa e finanziata con 50mila euro da Axa Italia, l'azienda non produce droni, ma rende quelli commerciali utilizzabili dalle strutture sanitarie attraverso un software. Tra gli ospedali coinvolti nella sperimentazione ci sono quelli toscani di Pontedera, Pisa e Portoferraio, le principali strutture di Piacenza, Bari, Isernia e un ospedale privato milanese. Il primo test è avvenuto mercoledì 10 ottobre in occasione dell'Internet Festival, che si svolgerà a Pisa dall’11 al 14 ottobre.