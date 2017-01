Brevettato un vaccino contro il raffreddore: colpisce "guscio" del virus

Un ricercatore dell'università di Vienna ha brevettato un vaccino contro il raffreddore che potrebbe essere messo in commercio entro sei-otto anni. Come ha spiegato l'ideatore Rudolf Valenta, il vaccino messo a punto ha come obiettivo il guscio protettivo del microrganismo, che si ancora alle mucose della bocca, del naso e della gola e nello stomaco favorendo l'aggressione, e che non varia tra i diversi ceppi.