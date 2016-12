Brasile, zanzare geneticamente modificate per contrastare la febbre dengue

15:39 - Zanzare modificate geneticamente per arrestare la febbre di dengue. In Brasile, presso la Oswaldo Cruz Foundation , i biologi Mariane Rocha Davi e Roberto Costa hanno infettato diecimila esemplari di zanzare Aedes aegypti con il batterio Wolbachia. L'effetto è quello di ridurre le patologie trasmesse dalle zanzare come la dengue e la chikungunya accorciando la durata della vita adulta degli insetti, influenzandone la riproduzione e interferendo con la replicazione degli agenti patogeni. Ci si aspetta che queste zanzare si infiltrino rapidamente tra la popolazione degli insetti bloccando la diffusione della patologia. Sono stati condotti esperimenti di piccola scala in comunità dell'Australia settentrionale.