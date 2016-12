Belgio, le espiantano ovaio a 13 anni: dopo reimpianto è diventata mamma

L'asportazione, hanno riferito i medici in una ricerca pubblicata sul periodico Human Reproduction, era avvenuta quando la donna era adolescente per un'anemia acuta: la terapia adottata per curarla avrebbe danneggiato l'ovaio. L'organo è stato così rimosso e congelato nella speranza di poterlo riutilizzare in futuro, come è effettivamente avvenuto.