Bando all'ossessione delle mail, non bisogna superare i tre controlli al dì

11:29 - L'ossessione per le mail è una fonte di stress che nuoce alla salute. Controllare continuamente la casella di posta aumenta la tensione, con conseguenze negative per il nostro benessere. Lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Computers in Human Behaviour da esperti della University of British Columbia in Canada, che consigliano di limitare il controllo delle mail a tre volte al giorno e di non superare mai una certa soglia giornaliera.

Gli autori della ricerca hanno testato 124 lavoratori per due settimane. Nella prima settimana metà di loro poteva controllare le mail senza limiti e l'altra metà non più di tre volte al giorno. La settimana seguente i gruppi sono stati invertiti.



Il risultato è stato che i soggetti obbligati a limitarsi nel controllo quotidiano della casella di posta, già di per sé una fonte di stress tanto le mail sono diventate uno strumento essenziale nel lavoro quotidiano, erano molto meno stressati dei membri dell'altro gruppo.



"Limitare la frequenza giornaliera con cui si controlla la casella di posta elettronica riduce la tensione durante una importante e particolare attività - spiega l'autore Elizabeth Dunn - e riduce complessivamente, giorno dopo giorno, i livelli di stress".



In condizioni di stress, il corpo rilascia cortisolo, un ormone legato a tutta una serie di conseguenze negative per la salute, dall'abbassamento delle difese immunitarie all'aumento del rischio cardiovascolare.



Il comportamento più salutare è dunque gestire il carico di email tutto insieme sempre dopo un certo intervallo di tempo piuttosto lungo, evitando di controllare ossessivamente la posta elettronica e rispondere continuamente, messaggio dopo messaggio.