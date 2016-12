Autismo, studio Usa su 100mila bimbi esclude legame con vaccino trivalente

16:18 - Non c'è alcuna associazione tra autismo e vaccino trivalente, quello contro morbillo, rosolia e parotite, neanche per i bimbi che hanno un fratello con il disturbo neuropsichiatrico. Lo ha stabilito uno studio su quasi 100mila bambini del Lewin group, in Virginia, pubblicato dalla rivista Jama.

"In accordo con altre ricerche su popolazioni diverse - scrivono gli studiosi - abbiamo osservato che non c'è nessuna associazione tra la vaccinazione e un aumento del rischio di disordini dello spettro autistico".



In particolare, la ricerca mette in evidenza che il vaccino trivalente non ha un ruolo scatenante perché l'incidenza del disturbo neuropsichiatrico tra i fratelli minori dei bimbi autistici non risulta più alta tra quelli vaccinati rispetto a quelli non vaccinati.