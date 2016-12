Autismo, soli due euro per aiutare una persona affetta dalla sindrome

Soli due euro per aiutare la Fondazione Sacra Famiglia nell'attività di sostegno a persone con autismo. Dal 1 al 7 novembre basta inviare un sms al numero 45502 per partecipare alla campagna di solidarietà e contribuire a migliorare il lavoro svolto dalla associazione che da anni è attiva con interventi educativi per rendere più indipendenti i ragazzi affetti dalla sindrome di Kanner .

L'autismo non è una vera e propria malattia ma una condizione che prevede un diverso modo di percepire il mondo. Attualmente non esiste una cura ma con interventi educativi si possono aiutare le persone affette dalla sindrome a condurre una vita più adeguata a loro e quindi più indipendente.



La Fondazione Sacra Famiglia da dieci anni è attiva con un'equipe di educatori, psicologi e terapisti educazionali, coordinati dal professor Moderato, nell'aiutare le persone con autismo di diversa gravità ad apprendere tutte quelle abilità che possano renderle più autonome nella vita quotidiana.



L'associazione, nata 120 anni fa, fornisce servizi specializzati per l'autismo. Con i suoi 13 laboratori di ceramica, falegnameria, giardinaggio, bigiotteria, pittura e restauro permette alle persone con autismo di realizzare oggetti che danno loro la soddisfazione di sentirsi parte integrante di un mondo che finalmente rispetta i loro tempi e le loro fragilità. E i lavori possono essere acquistati sul sito www.sacrafamiglia.org, un modo in più per aiutare i ragazzi affetti dalla sindrome.