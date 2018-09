Australia, allarme autorità: farmaco "brucia grassi" è letale

Sentirsi a proprio agio guardandosi allo specchio è un sentimento comune. Per fare questo però, molte persone tendono anche ad usare prodotti o medicinali potenzialmente pericolosi per l'organismo. In Australia, le autorità competenti hanno lanciato degli appelli avvertendo il pubblico riguardo una particolare sostanza chimica acquistabile on-line e usata per perdere peso, in genere sotto forma di capsule gialle. Nota come 2,4 dinitrofenolo, abbreviato in Dnp, è contenuto in alcuni farmaci ed è pubblicizzato come "shredder", ovvero tritatutto, ed ha causato gravi malattie e in alcuni casi anche la morte.