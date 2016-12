Il nuovo naso ricresce... in fronte

16:06 - Medicina fantascientifica in Cina con un naso cresciuto direttamente nella fronte. Xiaolian, un uomo cinese di 22 anni, a seguito di un incidente nell'agosto del 2012 ha avuto un trauma nasale. Dopo diversi mesi l'infezione ha corroso la cartilagine del naso. A seguito di ciò, l'unica alternativa per i chirurghi è stata far crescere un un nuovo naso per rimpiazzare il vecchio.

Operazione pionieristica - Questo è stato fatto sviluppare piazzando un espansore della pelle nella fronte, tagliandola nella forma di un naso e impiantando la cartilagine dalle costole. I chirurghi assicurano che il nuovo naso è in buona forma e che l'intervento di trapianto, al posto giusto, sarà portato avanti presto.