Arriva il farmaco contro la dipendenza da alcol

- Alcolisti avvertiti: dal primo ottobre sarà disponibile anche in Italia, il primo farmaco autorizzato per la riduzione del consumo di alcol in pazienti dipendenti. Si parla tanto di problemi del fumo e dell’obesità, e forse troppo poco di una piaga che esiste da secoli e che, dietro solo a tumori e malattie cardiovascolari, con 30.000 decessi l’anno. La prima, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i giovani europei dai 15 ai 19 anni. E in questo contesto, l'Italia detiene il primato negativo dell'età più bassa del primo contatto con l'alcol rispetto agli altri paesi della Comunità.