Tagliare le calorie fa ringiovanire

Ridurre le calorie del 25% equivale a fare un "lifting" a cuore e Dna, ringiovanendoli addirittura di vent'anni. Lo dimostra uno studio portato avanti da Luigi Fontana, ricercatore presso l'Università di Salerno e la Washington University Medical School, in occasione della conferenza "The Future of Science" promossa dalla Fondazione Veronesi.

"Risultati sorprendenti" - Lo studio è cominciato dodici anni fa ed è tuttora in corso. Cinquanta volontari sani, di età compresa tra i 35 e gli 82 anni, sono stati sottoposti a una restrizione calorica del 25%.



Fontana ha spiegato: "I risultati sono sorprendenti perché questi soggetti hanno un profilo cardiovascolare ottimale: il loro cuore dimostra vent'anni in meno, così come l'espressione dei geni del loro Dna".



Meno diabete - Sono stati ottenuti risultati molto positivi anche nella prevenzione del diabete, nella riduzione dei processi infiammatori e dei fattori che predispongono a sviluppare tumori.



Proteine vegetali per prevenire i tumori - Il controllo delle calorie però non basta: la longevità dipende anche dalla qualità dei cibi ingeriti. L'esperto ha sottolineato: "Abbiamo per esempio notato che un importante meccanismo molecolare di longevità, un sistema costituito dall'insulina e dalla proteina IGF-1, può essere modificato cambiando la qualità delle proteine".



Fontana continua: "Questo dato trova conferma anche in alcuni studi animali ora in corso, in cui la sostituzione delle proteine di origine animale con quelle di origine vegetale riduce fino al 50% la crescita di tumori come quello della prostata e del seno".