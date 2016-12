Termoplastica efficace contro asma grave

foto Afp Correlati In Italia crescono le malattie respiratorie

Vitamina C scudo contro lo smog 15:59 - L'asma grave si cura con la termoplastica bronchiale. La tecnologia "si è dimostrata sicura ed efficace a distanza di almeno cinque anni". La conferma sulle colonne del Journal of Allergy and Clinical Immunology, organo ufficiale dell'Accademia americana allergie, asma e immunologia. - L'asma grave si cura con la termoplastica bronchiale. La tecnologia "si è dimostrata sicura ed efficace a distanza di almeno cinque anni". La conferma sulle colonne del, organo ufficiale dell'Accademia americana allergie, asma e immunologia.

Meno crisi e ricoveri - In particolare, l'uso di questa tecnica permette, nell'arco di cinque anni, "una riduzione media del 48% del tasso di esacerbazioni gravi", ovvero del peggioramento dei sintomi, ma anche una "riduzione media dell'88% del tasso di visite in Pronto soccorso per sintomi respiratori".



Si cura col calore - La procedura consiste nell'usare del calore controllato sulle pareti delle vie aeree per ridurre l'eccesso di muscolatura liscia: è proprio quest'ultima a restringersi durante un attacco di asma, impedendo quindi alla persona di respirare correttamente. "Una riduzione degli attacchi di asma - dicono gli esperti - significa minore necessità di un trattamento a base di steroidi per via orale e degli effetti indesiderati correlati".



In Italia ci sono 2,7 milioni di persone con asma, pari al 4,5% della popolazione. A soffrire della forma grave sono circa 500mila pazienti. "La prevalenza della patologia negli italiani raggiunge il 13% negli ultrasessantenni - concludono gli specialisti - ed è stato dimostrato che ogni 100mila pazienti asmatici si verificano quattro eventi mortali".