Microscopio in un ago contro il cancro

Il più piccolo microscopio portatile al mondo è capace di individuare cellule cancerose che sfuggono ai chirurghi. Messo a punto da ricercatori dell'Università del Western Australia, è simile a una siringa: può catturare immagini tridimensionali usando una minuscola lente del diametro di meno di un terzo di millimetro inserita in un ago, che vede in un raggio di due millimetri dalla punta. - Il più piccolo microscopio portatile al mondo è capace di individuare cellule cancerose che sfuggono ai chirurghi. Messo a punto da ricercatori dell', è simile a una siringa: può catturare immagini tridimensionali usando una minuscola lente del diametro di meno di un terzo di millimetro inserita in un ago, che vede in un raggio di due millimetri dalla punta.

Immagini di alta qualità - Christobel Saunders, chirurgo specializzato in tumori dell'ospedale maggiore di Perth ha detto: "Possiamo vedere a livello microscopico dove si trova un tumore quasi come un'immagine a ultrasuoni, ma a livello microscopico".



L'idea di un microscopio in un ago è di poter vedere cellule cancerose durante l'intervento chirurgico, e intervenire con più efficacia. Per le pazienti di cancro al seno, significa evitare il trauma di operazioni ripetute.



Esami di laboratorio - Il congegno è in fase di test su campioni di tessuto umano, e gli studiosi prevedono di condurre sperimentazioni in camera operatoria entro due anni. La qualità delle immagini ha già attratto l'interesse di chirurghi specializzati in interventi sul cervello e sui polmoni. Saunders ha spiegato: "Sarà inoltre possibile combinare il microscopio con l'ago per il prelievo di biopsie e quindi di ottenere in modo più sicuro biopsie cerebrali in neurochirurgia".